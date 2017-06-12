Лауреаты госпремий создают будущее, заявил Путин

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Будущее создается сегодня трудом всего российского народа и такими лидерами, как сегодняшние лауреаты государственных премий, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий.

"Как известно, наука делится на прикладную и фундаментальную, теоретическую. Один из присутствующих здесь в зале коллег недавно напомнил нам об очень хорошей мысли: на самом деле, наука вся прикладная, только так называемая фундаментальная добивается результатов, использование которых человечеством отложено на достаточно большой, дальний срок, до того момента, когда люди будут в состоянии использовать то, что найдено исследователями", — сказал Путин.

"Вот почти все наши лауреаты сегодня так или иначе говорили о будущем. Но будущее создаётся сегодня, трудом всего нашего народа и такими лидерами, как наши сегодняшние лауреаты, лауреаты в каждой из тех областей, которую они так ярко представляют. Большое вам спасибо", — добавил президент России.