СПЧ направит наблюдателей на проспект Сахарова в Москве, где начался митинг

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов сообщил, что совет в понедельник направит своих наблюдателей на проспект Академика Сахарова в Москве, где проходит митинг оппозиции, согласованный с властями; правозащитник также рекомендовал желающим прийти на Тверскую с намерением участвовать в несогласованной протестной акции все же поехать на проспект Сахарова.

Как передает корреспондент РИА Новости с места события, митинг на проспекте Сахарова уже начался.

Мэрия Москвы ранее согласовала заявку директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова на проведение митинга 12 июня на проспекте Академика Сахарова с заявленной численностью до 15 тысяч человек, отклонив идентичную заявку основателя ФБК Алексея Навального из-за его нарушений на прежних акциях. Накануне Навальный заявил о переносе акции с проспекта Сахарова на Тверскую. В московской мэрии назвали такие призывы провокацией.

"СПЧ традиционно направляет своих наблюдателей на те публичные акции, которые согласованы с местными властями. Поэтому наши наблюдатели, безусловно, будут на проспекте академика Сахарова", — сообщил Федотов РИА Новости.

"Что же касается тех людей, которые придут на Тверскую с намерением принять участие в протестной акции, я бы рекомендовал им все-таки поехать на проспект Сахарова. Может быть, полиция может им в этом помочь — в этом плане я вспоминаю митинг, который проходил на Триумфальной площади 31 октября 2010 года", — добавил глава СПЧ.

Он напомнил, что тогда это был первый за долгое время согласованный митинг на этой площади. "И там я впервые услышал, как полицейские в мегафоны говорили: "граждане, проходите на митинг". Я думаю, здесь было бы правильно сделать точно так же", — полагает правозащитник.

Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве, столичная полиция намерена пресекать любые провокационные действия участников митинга, если те решат перейти с согласованной площадки мероприятия на проспекте Сахарова на Тверскую улицу в Москве, где должны пройти народные гуляния в День России.