Дрифт и кухня: Дальний Восток отмечает День России

Праздничный митинг в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске. 12 июня 2017

Праздничный митинг в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске. 12 июня 2017

ВЛАДИВОСТОК, 12 июн — РИА Новости. Регионы Дальнего Востока первыми в стране начали отмечать День России: в ДФО прошли концерты, праздничные шествия, военно-спортивные игры и фестивали.

Дрифт в Приморье

В полдень на Корабельной набережной Владивостока стартовал парад байкеров. После этого открылась выставка мототехники и концертная программа с участием творческих коллективов края. На привокзальной площади прошел фестиваль казачьей культуры, а на Спортивной набережной состоялись конкурсы, арт-фестиваль, спортивные состязания и концерт.

На базе водноспортивной станции Спортивного центра ЦСКА/Владивосток военные провели общефлотское мероприятие "Военно-спортивная семья". В соревнованиях приняли участие 40 человек — это спортивные семьи из числа военнослужащих и служащих Тихоокеанского флота, а также команды, представляющие юнармию и ЦСКА. В этот день прошли показательные выступления морпехов ТОФ, выступили артисты ансамбля песни и пляски ТОФ.

На "Приморском кольце" в Артеме прошла шоу-программа с танцами и спортивными состязаниями. Также состоялись показательные выступления российской дрифтовой серии, стантрайдеров и мотокроссменов.

Зарядка и первые паспорта

На Чукотке в праздновании Дня России приняли участие около 4 тысяч человек. В регионе прошли митинги, акции, спортивные соревнования и концерты, в музеях и библиотеках — выставки и тематические вечера.

Молодежь Анадыря начала праздничный день с утренней зарядки "Ритм города". В полдень на главной площади города на митинг, по данным властей Чукотки, собрались почти 1,5 тысячи человек. После состоялось торжественное вручение первых паспортов юным жителям Анадыря и концерт местных коллективов.

Торжественное вручение первых паспортов прошло и в Приамурье. В Свободном его совместили с принятием присяги призывниками соединения железнодорожных войск Восточного военного округа на Мемориале Славы. Собравшихся поздравили областные и городские власти. В Благовещенске документы 14 юным гражданам вечером вручил губернатор Амурской области Александр Козлов.

Национальная еда на берегу

Хабаровский край также широко отмечает День России. На главной набережной Комсомольска-на-Амуре организована концертная программа. Вдоль береговой линии проходят соревнования в командных видах состязаний. Также открыта площадка "Кухни народов мира": на городской набережной можно попробовать национальные блюда коренных народов, проживающих на Амуре. Также в городе Юности проходят уличные акции, конкурсы, флэшмобы и фестиваль "Парад колясок".

В Хабаровске на площади перед Дворцом Дружбы "Русь" прошел традиционный фестиваль музыки и песни народов, проживающих в крае, — "Карагод". В нем приняли участие около 2 тысяч жителей региона: выступили народно-певческие, танцевальные коллективы солисты, фольклорно-этнографические мастерские, оркестры и ансамбли народной музыки, исполнители народных песен.

Поэзия и праздничное шествие

Еврейская АО отмечает День России концертами, литературно-музыкальными композициями, киносеансами и спортивной программой. В Биробиджане на набережной и площади имени Ленина выступили творческие коллективы. Здесь работают фотовыставки и тематические фотозоны. На Арбате прошло чтение стихотворений, посвященных России, и творческие мастер-классы. Вечером на центральной площади Биробиджана состоится молодежный флэшмоб "Небесный триколор".

Жители Якутии в понедельник собрались на торжественный митинг и приняли участие во всероссийской акции "ЛЮБЛЮ РОССИЮ Я". Также по площади Ленина в Якутске прошли колонны участников праздничного шествия Всероссийской акции "Парад Дружбы народов России". В параде приняли участие представители национальных диаспор, общин, некоммерческих организаций, творческие коллективы, горожане и гости столицы республики.

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