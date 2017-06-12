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Общество

Дрифт и кухня: Дальний Восток отмечает День России

Сюжет:
День России-2017 (29)
13:3012.06.2017
(обновлено: 13:33 12.06.2017)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПраздничный митинг в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске. 12 июня 2017Праздничный митинг в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске. 12 июня 2017
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июн — РИА Новости. Регионы Дальнего Востока первыми в стране начали отмечать День России: в ДФО прошли концерты, праздничные шествия, военно-спортивные игры и фестивали.

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В полдень на Корабельной набережной Владивостока стартовал парад байкеров. После этого открылась выставка мототехники и концертная программа с участием творческих коллективов края. На привокзальной площади прошел фестиваль казачьей культуры, а на Спортивной набережной состоялись конкурсы, арт-фестиваль, спортивные состязания и концерт.

На базе водноспортивной станции Спортивного центра ЦСКА/Владивосток военные провели общефлотское мероприятие "Военно-спортивная семья". В соревнованиях приняли участие 40 человек — это спортивные семьи из числа военнослужащих и служащих Тихоокеанского флота, а также команды, представляющие юнармию и ЦСКА. В этот день прошли показательные выступления морпехов ТОФ, выступили артисты ансамбля песни и пляски ТОФ.

На "Приморском кольце" в Артеме прошла шоу-программа с танцами и спортивными состязаниями. Также состоялись показательные выступления российской дрифтовой серии, стантрайдеров и мотокроссменов.

Зарядка и первые паспорта

Участник праздничного митинга в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске. 12 июня 2017
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сибирь отметила День России концертами и сдачей норм ГТО
На Чукотке в праздновании Дня России приняли участие около 4 тысяч человек. В регионе прошли митинги, акции, спортивные соревнования и концерты, в музеях и библиотеках — выставки и тематические вечера.

Молодежь Анадыря начала праздничный день с утренней зарядки "Ритм города". В полдень на главной площади города на митинг, по данным властей Чукотки, собрались почти 1,5 тысячи человек. После состоялось торжественное вручение первых паспортов юным жителям Анадыря и концерт местных коллективов.

Торжественное вручение первых паспортов прошло и в Приамурье. В Свободном его совместили с принятием присяги призывниками соединения железнодорожных войск Восточного военного округа на Мемориале Славы. Собравшихся поздравили областные и городские власти. В Благовещенске документы 14 юным гражданам вечером вручил губернатор Амурской области Александр Козлов.

Национальная еда на берегу

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на церемонии вручения президентом Владимиром Путиным Государственных премий 2016 года. 12 июня 2017
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Путин в День России вручает государственные премии в Кремле
Хабаровский край также широко отмечает День России. На главной набережной Комсомольска-на-Амуре организована концертная программа. Вдоль береговой линии проходят соревнования в командных видах состязаний. Также открыта площадка "Кухни народов мира": на городской набережной можно попробовать национальные блюда коренных народов, проживающих на Амуре. Также в городе Юности проходят уличные акции, конкурсы, флэшмобы и фестиваль "Парад колясок".

В Хабаровске на площади перед Дворцом Дружбы "Русь" прошел традиционный фестиваль музыки и песни народов, проживающих в крае, — "Карагод". В нем приняли участие около 2 тысяч жителей региона: выступили народно-певческие, танцевальные коллективы солисты, фольклорно-этнографические мастерские, оркестры и ансамбли народной музыки, исполнители народных песен.

Поэзия и праздничное шествие

Аделина Сотникова во время медальной церемонии Олимпийских игр в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Олимпийские чемпионы в День России проведут тренировку для москвичей
Еврейская АО отмечает День России концертами, литературно-музыкальными композициями, киносеансами и спортивной программой. В Биробиджане на набережной и площади имени Ленина выступили творческие коллективы. Здесь работают фотовыставки и тематические фотозоны. На Арбате прошло чтение стихотворений, посвященных России, и творческие мастер-классы. Вечером на центральной площади Биробиджана состоится молодежный флэшмоб "Небесный триколор".

Жители Якутии в понедельник собрались на торжественный митинг и приняли участие во всероссийской акции "ЛЮБЛЮ РОССИЮ Я". Также по площади Ленина в Якутске прошли колонны участников праздничного шествия Всероссийской акции "Парад Дружбы народов России". В параде приняли участие представители национальных диаспор, общин, некоммерческих организаций, творческие коллективы, горожане и гости столицы республики.

За празднованием Дня России следите в онлайн репортаже РИА Новости>>

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