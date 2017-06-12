Дрифт и кухня: Дальний Восток отмечает День России

ВЛАДИВОСТОК, 12 июн — РИА Новости. Регионы Дальнего Востока первыми в стране начали отмечать День России: в ДФО прошли концерты, праздничные шествия, военно-спортивные игры и фестивали.
Дрифт в Приморье
9.8%Пойду на праздничные мероприятия
1.4%Побегу марафон
19.8%Поеду на дачу
39.7%Займусь домашними делами
3.9%Отдохну за границей
25.3%Буду работать
На базе водноспортивной станции Спортивного центра ЦСКА/Владивосток военные провели общефлотское мероприятие "Военно-спортивная семья". В соревнованиях приняли участие 40 человек — это спортивные семьи из числа военнослужащих и служащих Тихоокеанского флота, а также команды, представляющие юнармию и ЦСКА. В этот день прошли показательные выступления морпехов ТОФ, выступили артисты ансамбля песни и пляски ТОФ.
На "Приморском кольце" в Артеме прошла шоу-программа с танцами и спортивными состязаниями. Также состоялись показательные выступления российской дрифтовой серии, стантрайдеров и мотокроссменов.
Зарядка и первые паспорта
Молодежь Анадыря начала праздничный день с утренней зарядки "Ритм города". В полдень на главной площади города на митинг, по данным властей Чукотки, собрались почти 1,5 тысячи человек. После состоялось торжественное вручение первых паспортов юным жителям Анадыря и концерт местных коллективов.
Торжественное вручение первых паспортов прошло и в Приамурье. В Свободном его совместили с принятием присяги призывниками соединения железнодорожных войск Восточного военного округа на Мемориале Славы. Собравшихся поздравили областные и городские власти. В Благовещенске документы 14 юным гражданам вечером вручил губернатор Амурской области Александр Козлов.
Национальная еда на берегу
В Хабаровске на площади перед Дворцом Дружбы "Русь" прошел традиционный фестиваль музыки и песни народов, проживающих в крае, — "Карагод". В нем приняли участие около 2 тысяч жителей региона: выступили народно-певческие, танцевальные коллективы солисты, фольклорно-этнографические мастерские, оркестры и ансамбли народной музыки, исполнители народных песен.
Поэзия и праздничное шествие
Жители Якутии в понедельник собрались на торжественный митинг и приняли участие во всероссийской акции "ЛЮБЛЮ РОССИЮ Я". Также по площади Ленина в Якутске прошли колонны участников праздничного шествия Всероссийской акции "Парад Дружбы народов России". В параде приняли участие представители национальных диаспор, общин, некоммерческих организаций, творческие коллективы, горожане и гости столицы республики.
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