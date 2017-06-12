Сибирь отметила День России концертами и сдачей норм ГТО

Участник праздничного митинга в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске. 12 июня 2017

Участник праздничного митинга в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске. 12 июня 2017

КРАСНОЯРСК/ВЛАДИВОСТОК, 12 июн – РИА Новости. День России в Сибири отметили гуляниями, концертами, сдачей нормативов ГТО и стихотворным марафоном, празднование омрачило крупное ДТП в Забайкалье, где ночью в аварии с автобусом погибли 12 человек.

Минута молчания в Забайкалье

В Забайкалье митинг, посвященный Дню России, начался с минуты молчания по погибшим в крупном ДТП. На 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками, который перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. В результате происшествия погибли 12 пассажиров, пострадали 37. В регионе объявлен траур. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.

Тем не менее, на площади Революции в Чите прошла развлекательная программа для детей: студенты Забайкальского краевого училища культуры и члены общественной организации "Российские студенческие отряды" организовали для юных забайкальцев шоу мыльных пузырей, мастер-классы по созданию фигур из воздушных шаров, игры на сплочение и логику, конкурс рисунков на асфальте, а также хороводы и народные игры. Победители игротеки получали сладкие подарки, а так же сертификаты на бесплатное посещение аттракционов в парке.

Кроме того, 12 июня на площади Революции состоялся концерт детских творческих коллективов.

ГТО и выдача паспортов

Красноярск начал празднование Дня России с выполнения силовых нормативов ГТО в Татышев-парке. Пришедших ждали силовые испытания: подтягивание из виса на высокой перекладине, рывок гири в 16 килограммов, поднимание туловища из положения "лежа на спине", сгибание и разгибание рук в упоре, лежа на полу, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье.

Успешно выполнившие нормативы получили учетные карточки. В дальнейшем они смогут занести свои результаты в протоколы и получить знаки отличия.

В Хакасии в День России лучшим школьникам республики губернатор Виктор Зимин вручил российские паспорта. В числе приглашенных — 25 отличников учебы, победителей и призеров олимпиад, различных творческих конкурсов, спортивных соревнований, лидеров школьных общественных организаций. Торжественная церемония состоялась в новом республиканском музейно-культурном центре.

Стихотворный марафон и чествование сельских тружеников

Празднование Дня России в Туве началось с церемонии поднятия государственных флагов и чествования сельских тружеников на площади Арата в Кызыле. Для участия в церемонии на площади выстроились представители правоохранительных структур, кадеты и юнармейцы. Начало торжественной церемонии провозгласил глава Тувы Шолбан Кара-оол. Под звуки гимнов России и Тывы были подняты государственные флаги.

В Новосибирске в честь Дня России состоялись выступления творческих коллективов и концерты профессиональных артистов. Праздничные мероприятия прошли не только на центральных площадках, но и в Первомайском сквере, где зрителям представили программу "Я люблю тебя, Россия" — стихотворный марафон в рамках проекта "Библиотека на траве".

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