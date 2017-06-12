Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем России.

"Богатая история, трудолюбивый народ, великая культура и большое будущее — это наша страна. С Днем России, друзья!" — написал мэр в своем аккаунте в Twitter.

Богатая история, трудолюбивый народ, великая культура и большое будущее — это наша страна. С Днем России, друзья! — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 12 июня 2017 г.

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Один из самых молодых государственных праздников — День России — отмечают в РФ 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов.

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