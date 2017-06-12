В Кремлевском дворце состоится концерт «Классика рока. The Best»

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. 15 июня в Государственном Кремлевском дворце Магнус Баклунд, Йохан Бодинг, Ульф Ваденбрандт и симфонический оркестр "Русская филармония" представят концертную программу "Классика рока. The Best". Об этом сообщает сайт mos.ru.



Знаменитый шведский дирижер Ульф Ваденбрандт известен проектами в стиле симфорок и кроссовер, объединяющий классическую, популярную и рок-музыку. Самые успешные из них основаны на хитах ABBA, The Beatles, Queen, Deep Purple и The Rolling Stones, композициях Майкла Джексона и Робби Уильямса, музыке из кинокартин.

Начало в 19:00 по адресу: улица Воздвиженка, дом 1.