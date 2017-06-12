Константин Бронзит нарисовал дудл для Google на День России

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Анимтор, номинант на премию "Оскар" Константин Бронзит стал автором нового дудла для компании Google, который посвящен Дню России, сообщает пресс-служба компании.

В дни, ознаменованные каким-либо крупными событиями или являющиеся памятными датами, Google меняет на своей странице логотип на так называемый дудл (doodle — "каракули", англ) – картинку или анимацию, посвященную этому событию.

"Впервые за всю историю существования дудлов на google.ru вы найдете логотип, созданный российским аниматором! Его автор — Константин Бронзит, сценарист и режиссер таких фильмов, как "Алеша Попович и Тугарин Змей", дважды номинант на премию "Оскар" за короткометражные мультфильмы "Уборная история — Любовная история" и "Мы не можем жить без космоса", — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что лейтмотивом дудла стал один из символов России — береза. Художник создал небольшую анимированную историю, в которой стилизованный под любимое дерево логотип оживает. Если кликнуть на картину, можно узнать о том, когда был учрежден День России, как и где его принято отмечать, а также другую полезную информацию об этом знаменательном дне.

"Я решил изобразить дудл в виде березовой рощи. В ней буквы образуют логотип компании, играя в прятки. На создание сюжета меня подтолкнула одна из лирических сцен моего полнометражного фильма "Алеша Попович и Тугарин Змей". Для меня было важно оживить маленькую картинку так, чтобы всего за несколько секунд через экран своего монитора пользователи смогли проникнуться небольшой, но позитивной историей. Надеюсь, это получилось", — рассказал Бронзит, чьи слова приводит пресс-служба компании.

Государственный праздник Российской Федерации — День России — отмечается ежегодно с 1994 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР (12 июня 1990 года). День принятия Декларации стал началом становления российской государственности, основанной на принципах конституционного федерализма, равноправия и партнерства.