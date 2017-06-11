Несколько тысяч человек приняли участие в "Красочном забеге" в Лужниках

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Несколько тысяч человек приняли участие в "Красочном забеге" московского марафона, который состоялся утром в воскресенье, сообщает официальный портал мэра столицы.

"Несколько тысяч человек приняли участие в Красочном забеге, который прошел 11 июня в "Лужниках". Пятикилометровый маршрут одного из самых веселых и ярких любительских беговых стартов столицы проложили по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной", — говорится в сообщении.

Первое место среди женщин заняла Юлия Конякина, второе — Александра Павлютенкова, третье — Ольга Тарантинова. Среди мужчин самым быстрым стал Станислав Мокин, вторым к финишу пришел Павел Адышкин, а тройку призеров замкнул Сергей Конякин.