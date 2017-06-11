Лайнер "Князь Владимир" впервые отправился в круиз из Сочи в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Круизный лайнер "Князь Владимир" отправился в свой первый пассажирский рейс вдоль черноморского побережья, сообщили РИА Новости в "Росморпорте".

"Круизный лайнер отправился в свой первый рейс", — сказали РИА Новости в пресс-службе "Росморпорта".

Лайнер отбыл из Сочи в воскресенье в 19.00 по мск. Проект реализован во исполнение поручения президента РФ о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. Оператором круизного сообщения выступает компания "Черноморские круизы", учрежденное "Росморпортом".

Недельный круиз проходит вдоль черноморского побережья по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи. Пассажиры могут помимо Сочи начинать и заканчивать круиз в Новороссийске, Ялте и Севастополе. Стоимость путешествия зависит от сезона и категории каюты. Всего на судне доступно 300 кают. Лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа.

"В первый рейс лайнер ушел с почти 50% загрузкой. Считаю, что это более чем отличный результат. Уверен, что продажи скоро возрастут в разы", — сказал РИА Новости глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Собеседник агентства подчеркнул, что лайнер будет ходить до конца бархатного сезона.

"Думаю, что со следующего года круизная линия может расширить временные рамки. Неизбежно со временем и расширится география сообщения", — подчеркнул Черняк.

При этом в "Росморпорте" отметили, что если первая круизная навигация будет популярна у населения, то в дальнейшем можно будет ожидать появления новых судов и разнообразных маршрутов вдоль Черноморского побережья.

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