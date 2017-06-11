Олимпийские чемпионы в День России проведут тренировку для москвичей

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Олимпийские чемпионы Аделина Сотникова и Виктор Ан, а также бронзовый призер Олимпиады-2014 Алена Заварзина 12 июня проведут тренировку для посетителей московского парка "Сокольники", сообщают "Известия".

"Большая спортивная тренировка" начнется в полдень на Фестивальной площади парка. Организатором выступает телеканал "Матч ТВ".

В рамках мероприятиях можно будет увидеть также российских мастеров воркаута, лучших скейтбордистов и титулованного мотоэкстремала Марата Канкадзе.

Кроме того, в "Сокольниках" будет открыта кибер-зона, где можно будет сыграть в симулятор FIFA-2017.

В тот же день посетители парка смогут сфотографироваться с главным трофеем российского футбола – Кубком Российской футбольной Премьер-лиги. Приз выставят на обозрение болельщиков с 14 до 17 часов.