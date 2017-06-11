Рассказы о притеснениях татар не подтверждены фактами, заявил глава Крыма

АЛУШТА, 11 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе медиафорума в Алуште заявил, что тема преследования крымских татар в Крыму надумана и не подтверждена реальными фактами.

Первый медиафорум "Открытый Крым: своими глазами" начал работу в Алуште, его участниками стали представитель МИД РФ Мария Захарова, власти Крыма, депутаты Госдумы и Совфеда, эксперты и журналисты из РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья. Форум проходит при поддержке бизнесмена и издателя британских газет The Independent и The London Evening Standard Александра Лебедева.

"Все граждане РФ, проживающие в Крыму, имеют равные права. Крымские татары не притесняются. Организован системно хадж, строится соборная мечеть, в исполнительных органах власти есть представитель не только крымских татар, но и многих национальностей Крыма", — сказал Аксенов.

Глава Крыма уверен, что большинство крымских татар "поддерживают воссоединение Крыма с Россией", а чтобы выяснить реальную ситуацию, "западным организациям" необходимо непредвзято пообщаться с крымчанами.

"Тема абсолютно надуманная, никаких притеснений нет. А когда задаешь вопросы о конкретных людях, кто подвергается незаконным преследованиям, то выясняется, что таких людей и фактов нет", — заявил Аксенов.

Он вновь подтвердил, что готов вместе с представителями любых правозащитных организаций пообщаться с крымчанами непосредственно на улицах городов при условии объективного освещения результатов.

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