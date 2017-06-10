В Москве водителей предупредили о сложной дорожной ситуации из-за непогоды

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Непогода в Москве может привести к осложнению дорожной ситуации, сообщили в информационном центре транспортного комплекса российской столицы.

"В сложных погодных условиях возрастает вероятность ДТП, что может привести к осложнению дорожной ситуации. Транспортный комплекс просит водителей по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться городским транспортом", — говорится в сообщении комплекса.

Транспортный комплекс столицы также просит автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и следовать требованиям знаков и разметки.

Ранее столичный главк МЧС РФ предупреждал, что в субботу днем в Москве начнется гроза с сильным ветром, которая продлится до полуночи.