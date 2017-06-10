Пропавшего год назад в Москве мальчика вернули бабушке

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Найденного в Белоруссии российского мальчика, который пропал Москве год назад, вернули бабушке, сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой.
"Опека белорусская и российская за одним столом в присутствии Анны Юрьевны (Кузнецовой) и бабушки (мальчика) проверили и завизировали все необходимые документы. Анна Юрьевна поздравила бабушку и привела ребенка за руку", — сообщили агентству в аппарате детского омбудсмена, отметив, что передача ребенка состоялась.
Передача ребенка состоялась в Смоленской области на границе с Белоруссией.
"Благодаря организованности действий российской и белорусской сторон удалось не только разыскать ребенка, но и вернуть его. Самое главное сейчас направить все силы, чтобы у ребенка все было хорошо, чтобы он пошел в садик, чтобы рядом были специалисты, которые могут помочь и сопроводить", — сказала Кузнецова РИА Новости.
Ранее в четверг пресс-служба СК РФ сообщила, что правоохранители нашли в Белоруссии пропавшего в прошлом году из квартиры на севере Москвы пятилетнего ребенка.