Освещением лип на ВДНХ будут управлять с помощью sms

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. На ВДНХ организовали умное освещение лип на Центральной аллее: с помощью sms-команд можно менять цвета и эффекты подсветки, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Отмечается, что уникальная система позволит управлять подсветкой дистанционно, создавать различные сценарии освещения: плавные переливы, волны, радугу, российский триколор, эффект мерцающего огня и многое другое. Также возможно установить повседневный или праздничный режимы и добавить новые световые программы. Подсветка будет работать круглый год.

Говорится, что система не навредит деревьям. Каждую липу освещают по два прожектора, расположенных на расстоянии от ствола. Это позволяет избежать повреждения корней. Всего для освещения лип установили 136 светильников. Угол рассеивания рассчитан таким образом, чтобы свет максимально захватывал крону.

Добавляется, что система работает автономно, без участия оператора. Режимы и время работы подсветки программируются заранее, но техслужба ВДНХ может оперативно вмешаться в работу при помощи sms с нужными командами.