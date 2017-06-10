В Москве с 10 июня изменились маршруты автобусов № 57, 715 и 186

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Власти Москвы изменили маршруты движения автобусов № 57, 715 и 186 с 10 июня, сообщает портал правительства столицы.

На маршрутах № 57 и 715 добавилась новая остановка "Метро "Ломоносовский проспект". Автобусы следуют по боковым проездам Ломоносовского и Мичуринского проспектов с разворотом в районе дома 1 по Мичуринскому проспекту. На маршруте автобуса № 57 при следовании к Озерной улице отменяется заезд к Мосфильмовской улице.

Автобусный маршрут № 186 продлен до 3-го Павелецкого проезда. От остановки "Метро "Автозаводская"" на улице Мастеркова автобусы идут в обоих направлениях по Автозаводской улице, Автозаводскому мосту, Варшавскому шоссе (при движении к 3-му Павелецкому проезду с заездом к станции МЦК Верхние Котлы), Новоданиловскому проезду, Новоданиловской, Даниловской и Павелецкой набережным, 3-му Павелецкому проезду до конечной остановки.

На измененном участке автобусы курсируют со всеми остановками каждый день до 21:00.

Остановки "Метро "Автозаводская"", "Автозаводская улица", "Велозаводская улица" автобусами № 186 не обслуживаются.