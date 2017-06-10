В День России болельщики смогут сфотографироваться с Кубком РФПЛ

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В День России в Сокольниках выставят на обозрение болельщиков главный трофей российского футбола — Кубок Российской футбольной Премьер-лиги.

Посетители парка смогут сфотографироваться с футбольным призом с 14 до 17 часов.

В это же время на соседней площадке пройдет "Большая спортивная тренировка". На турниках выступят мастера воркаута, на рампе — лучшие скейтбордисты страны, а на асфальте — титулованный российский мотоэкстремал Марат Канкадзе. Все желающие смогут показать себя на специальной спортивной арене.

В парке также будет работать кибер-зона, где можно будет сыграть в FIFA-2017.

Праздник пройдет с 12:00 до 16:00. Завершится мероприятие концертом.