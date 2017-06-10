Пучков рассказал о финансировании жилья для сотрудников МЧС

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Порядка 1 миллиарда рублей будет выделено в этом году на обеспечение жильем сотрудников МЧС России, как сообщили в пресс-службе МЧС, соответствующий приказ подписал глава ведомства Владимир Пучков.

"В соответствии с приказом "О дополнительных мерах по повышению социальной защищенности, обеспечению комфортных условий труда и службы личного состава МЧС России" в 2017 году на финансирование жилищного обеспечения МЧС России будут направлены дополнительные лимиты бюджетных обязательств в объеме 1 миллиарда 70 миллионов рублей. Это беспрецедентная сумма за последние годы", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что улучшение жилищных условий осуществляется несколькими способами, в том числе путем выдачи субсидий и единовременных социальных выплат. "Военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС России в виде субсидии для приобретения или строительства жилого помещения будет выделено 290 миллионов рублей, что в 3,3 раза больше, чем в 2016 году. Сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы на предоставление единовременных социальных выплат для приобретения жилья планируется выделить в общей сложности 717,5 миллионов рублей. Это почти в пять раз больше, чем в 2016 году", — уточнили в МЧС.

В министерстве подчеркнули, что глава ведомства Владимир Пучков потребовал от начальников главных управлений МЧС по субъектам РФ все решения по улучшению жилищных условий доводить до личного состава, сделать эту работу открытой, прозрачной и понятной. "Согласно приказу главы МЧС, на сайтах региональных главков МЧС будет размещаться вся информация о работе территориальных жилищных подкомиссий, а также списки личного состава, нуждающегося в улучшении жилищных условий", — отметил представитель МЧС.