Вузы МЧС с 1 сентября перейдут на систему обучения "4+2"

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Все высшие учебные заведения МЧС России с 1 сентября будут полностью переведены на европейскую систему обучения, включающую в себя четыре года бакалавриата и два года магистратуры, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.
В МЧС пояснили, что переход на европейскую систему образования поднимет на новый уровень профессиональную подготовку специалистов по разным профилям.
"Глава МЧС поручил департаменту готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС организовать работу по обучению личного состава МЧС России узкопрофильным и смежным специальностям", — добавили в министерстве.
Кроме того, при приеме на работу преимущества будут иметь кандидаты с несколькими или узкропрофильными специальностями, например, кинологи, водолазы, операторы робототехнических комплексов, беспилотников.