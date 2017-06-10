Вузы МЧС с 1 сентября перейдут на систему обучения "4+2"

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Все высшие учебные заведения МЧС России с 1 сентября будут полностью переведены на европейскую систему обучения, включающую в себя четыре года бакалавриата и два года магистратуры, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

"Глава МЧС России Владимир Пучков подписал приказ "О дополнительных мерах по повышению социальной защищенности, обеспечению комфортных условий труда и службы личного состава МЧС России", в соответствии с которым с 1 сентября 2017 года должен быть завершен переход образовательных организаций на двухуровневую систему высшего образования", — сказали в пресс-службе.

В МЧС пояснили, что переход на европейскую систему образования поднимет на новый уровень профессиональную подготовку специалистов по разным профилям.

В настоящее время в системе МЧС работают семь вузов и 20 учебных центров федеральной противопожарной службы. Ежегодно в стенах образовательных организаций проходят обучение около 50 тысяч человек, из них по программам высшего образования учатся более 13 тысяч человек, дополнительного профессионального образования — 37 тысяч.

"Глава МЧС поручил департаменту готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС организовать работу по обучению личного состава МЧС России узкопрофильным и смежным специальностям", — добавили в министерстве.

Кроме того, при приеме на работу преимущества будут иметь кандидаты с несколькими или узкропрофильными специальностями, например, кинологи, водолазы, операторы робототехнических комплексов, беспилотников.