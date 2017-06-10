Донской рассказал, почему для России важен год экологии

КАЗАНЬ, 10 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Год экологии, объявленный в РФ в 2017 году, важен для последующих больших реформ, экологического совершенствования страны, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

В субботу в Казани проходит заседание федерального экологического совета "О ходе реализации основных мероприятий по проведению в РФ года экологии" под председательством Донского. Работа совета направлена на повышение качества взаимодействия федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти в природоохранной сфере. В заседании принимают участие представители Совета Федерации РФ, природоохранных министерств и ведомств 85 регионов страны, а также общественных экологических организаций.

"Год экологии важен не только для привлечения внимания, но и с точки зрения результатов. Хотел бы особо отметить, что год экологии — это напряжение усилий, напряжение внимания, напряжения всех сил для того, чтобы этих результатов достичь", — сказал Донской в ходе заседания.

По его словам, этот год в какой-то мере является этапным в последующих больших реформах, например, в вопросах работы с отходами, организации производства.

"В какой-то мере этот год — разминка, формирование мышц для решения глобальных вопросов, связанных с экологическим совершенствованием страны. Уже сейчас нужно делать хороший серьезный разбег. Понятно, что вопросов много, за один год сложно решить, но по результатам будем делать выводы… Расслабляться никому не дадим", — отметил министр.