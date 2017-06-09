"Хочу поставить точку": Поклонская показала документы на квартиру в Донецке

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская опубликовала в Facebook документы, подтверждающие, что квартира, которую Transparency International назвала незадекларированной недвижимостью, ей не принадлежит. При этом она обвинила международную организацию в распространении "поддельных" сведений.

Расследование Transparency International

Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International была основана в 1993 году бывшим региональным директором всемирного банка Петером Эйгеном. Всего в мире работает порядка 100 ее филиалов, в России TI представлена Центром антикоррупционных исследований и инициатив "ТИ-Р". Финансируется Transparency International в основном за счет дотаций правительств, в частности США, Германии, Великобритании, Европейской Комиссии, а также средств частных фондов — таких как Агентство международного развития (USAID), Национальный фонд за демократию (NED), Фондом Сороса.‎

TI

Седьмого июняна своем сайте опубликовала расследование в отношении депутата Государственной думы Натальи Поклонской. Его авторы напомнили, что Поклонская возглавляет комиссию ГД по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов.

"Центр "Трансперенси Интернешнл – Россия" обнаружил, что сама Поклонская, возможно, не задекларировала всю имеющуюся у нее недвижимость", — говорится в сообщении.

Авторы расследования утверждают, что в Донецке за Поклонской числится квартира площадью 29,9 квадратных метров. Жилплощадь зарегистрирована на Наталью Владимировну Дубровскую.

"Во множестве неофициальных биографий Поклонской в интернете утверждается, что ее девичья фамилия — Дубровская. Впрочем, документальных подтверждений этому в публичном доступе нет", — пишут авторы расследования.

После этого на основании совпадений имени, даты рождения, места регистрации и фотографии кошки владелицы донецкой квартиры и депутата Госдумы сделан вывод о том, что неучтенная недвижимость принадлежит Поклонской.

"Если эта квартира действительно принадлежит Наталье Поклонской, она четырежды, вопреки закону, не была включена в ее декларации: в ежегодные антикоррупционные декларации за 2014 и 2015 годы, когда она была прокурором Крыма; в предвыборную декларацию 2016 года и в депутатскую антикоррупционную декларацию за 2016 год", — пишут авторы статьи.

"Наглая ложь"

Наталья Поклонская назвала обвинения TI в свой адрес не соответствующими действительности.

"Я предполагала, что так называемые борцы с коррупцией "пилят" расследования именно так. Никакой квартиры в Донецке у меня нет и быть не может. Это наглая ложь. Все мое имущество журналисты увидели, пояснения получили. А вот сами общественники на призыв показать, где они живут, так и не отозвались. Не кажется подозрительным? Интересно, а как они отреагируют на мою просьбу предоставить мне оригиналы "документов"?", — написала она на своей странице ВКонтакте.

Поклонская уточнила, что свою фамилию взяла еще в 2004 году. Она попросила прокуратуру разобраться, кто и на кого регистрировал собственность в Донецке в 2010 году.

Позже депутат обратилась в Генеральную прокуратуру, ФСБ и Следственный комитет с просьбой проверить организацию Transparency International Russia.

В обращении она попросила "дать оценку их действиям на наличие в них признаков составов преступлений". Поклонская подчеркнула, что материал о ее имуществе, опубликованный на официальном сайте организации, содержит провокационную и клеветническую информацию о ней.

В Transparency International, в свою очередь, заявили РИА Новости, что не планируют удалять информацию, поскольку она размещена на законных основаниях. В организации также отметили, что "готовы к любым проверкам".

"Тьфу на них!"

В пятницу Поклонская на своей странице в Facebook опубликовала фотокопии документов, которые доказывают, что квартира в Донецке ей не принадлежит.

Депутат заявила, что намерена поставить точку в вопросе о квартире в Донецке, которую ей приписала Transparency International. Хозяйкой квартиры площадью 29,9 квадратных метра на улице Римского-Корсакова является, по словам Поклонской, "Дубровская Наталья Владимировна 1974 года рождения", которая "отказалась передать ключи новым "владельцам", однако любезно согласилась предоставить оригиналы документов на свою собственность".

(Согласно данным на сайте Госдумы, депутат родилась в 1980 году.)

"Эти бумажки (заверенные, со всеми печатями и подписями) подтверждают, что господа "борцы с коррупцией" в своем разоблачительнейшем расследовании распространили поддельные "документы", в которых "нарисован" идентификационный код и некоторые другие данные (не могут быть опубликованы, так как являются персональными данными). Зачем? Может, обиделись, а может, помогают тем, кому не нравится моя работа и то, о чем я не боюсь говорить", — написала Поклонская на своей странице в социальной сети.

"Есть у этой истории и положительный эффект. Теперь я тоже знаю, что отвечать журналистам, которые просят прокомментировать "расследования" таких вот организаций. Тьфу на них! " – написала в заключение Поклонская, делая отсылку к известному видеобращению Алишера Усманова к Алексею Навальному.

Публикацию документов Поклонской прокомментировали в Transparency International Russia. В организации заявили, что не сомневаются в том, что квартира все же принадлежит бывшему прокурору Крыма, и не намерены удалять эту информацию с со своего сайта.

"Извиняться мы не будем. Во-первых, мы отрицаем обвинение в подделке документов, мы не подделывали документы, это первое. Второе, тот документ, который использован в нашем расследовании, это выписка из украинского госреестра прав на недвижимое имущество, соответственно, получена эта выписка была примерно неделю назад, может быть, чуть-чуть больше, не помню точно. Соответственно, любой желающий украинский гражданин может проверить эту информацию, запросив выписку из реестра точно так же, как это было сделано", — заявил руководитель пиар-отдела организации Глеб Гавриш РИА Новости.

На вопрос о возможности ошибки в документах со стороны госреестра Гавриш ответил: "Я не могу говорить, что кто-то виноват, и не могу утверждать, что это ошибка". Собеседник агентства также отметил, что в Transparency International не уверены в достоверности документов, опубликованных депутатом. "У нас нет поводов думать иначе пока. Мы не знаем, что за документы выложила госпожа Поклонская… Мы точно не занимаемся подделкой документов", — пояснил Гавриш.