Более десяти тысяч правоохранителей обеспечат безопасность в Москве 12 июня

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Более 5500 сотрудников Росгвардии и около 3500 сотрудников полиции в Москве обеспечат безопасность во время массовых мероприятий в День России, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

"12 июня в Москве состоится более 200 массовых мероприятий, посвященных Дню России… В обеспечении правопорядка и безопасности граждан 12 июня планируется задействовать более 10 тысяч человек, из них: более 3500 сотрудников полиции, свыше 5500 сотрудников Росгвардии, 600 членов добровольных народных дружин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что 12 июня с 12.00 до 22.00 часов состоится фестиваль исторических реконструкций "Времена и Эпохи" на Тверской улице, с 16.00 до 22.00 часов пройдет XII фестиваль музыкального творчества МВД России "Щит и Лира" на территории МПК "Поклонная гора".

Отмечается, что с 17.00 до 22.00 часов пройдет концерт на Красной площади с фейерверком у основания Большого Москворецкого моста. Помимо этого, в 22.00 часа будут фейерверки у основания Большого Москворецкого моста, в парках культуры и отдыха Кузьминки и Садовники.