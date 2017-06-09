Более десяти тысяч правоохранителей обеспечат безопасность в Москве 12 июня

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Более 5500 сотрудников Росгвардии и около 3500 сотрудников полиции в Москве обеспечат безопасность во время массовых мероприятий в День России, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.
Уточняется, что 12 июня с 12.00 до 22.00 часов состоится фестиваль исторических реконструкций "Времена и Эпохи" на Тверской улице, с 16.00 до 22.00 часов пройдет XII фестиваль музыкального творчества МВД России "Щит и Лира" на территории МПК "Поклонная гора".
Отмечается, что с 17.00 до 22.00 часов пройдет концерт на Красной площади с фейерверком у основания Большого Москворецкого моста. Помимо этого, в 22.00 часа будут фейерверки у основания Большого Москворецкого моста, в парках культуры и отдыха Кузьминки и Садовники.