На конкурс президентских грантов подано рекордное число проектов НКО

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Рекордное число проектов некоммерческих организаций (НКО) подано в этом году на конкурс президентских грантов, сообщили в пятницу.

Как сообщает Фонд президентских грантов, в пятницу прошло первое заседание объединенного экспертного совета, созданного, чтобы обеспечить независимую экспертизу проектов, представленных на конкурс грантов президента на развитие гражданского общества.

"На первый в этом году конкурс представлено рекордное количество проектов – 6623 с общей суммой запрашиваемых грантов, превышающей 31 миллиард рублей", — говорится в сообщении.

Фонд уточняет, что заявки подали некоммерческие организации из всех регионов России, кроме Магаданской области. По итогам заседания 5933 заявки допущены до экспертизы, 690 заявкам в этом отказали из-за несоответствия требованиям положения о конкурсе.

Отмечается, что объединенный экспертный совет определил порядок проведения независимой экспертизы и утвердил состав экспертов конкурса. Фонд поясняет, что итоговое решение о согласовании перечня победителей конкурса примет координационный комитет. Результаты конкурса будут объявлены не позднее 31 июля.