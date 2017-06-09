Назначена дата третьего чтения законопроекта о реновации

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Третье чтение законопроекта о реновации жилого фонда Москвы планируется на 14 июня, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В пятницу Госдума приняла во втором чтении проект о реновации.

"Третье чтение законопроекта планируется на 14 июня", — сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях.