Глава Колымы назвал рейтинг самых пьющих регионов необъективным

МАГАДАН, 9 июн — РИА Новости, Людмила Щербакова. Губернатор Магаданской области Владимир Печеный назвал необъективным рейтинг Роспотребнадзора, согласно которому Колыма — самый пьющий регион в России, сообщает пресс-служба правительства Колымы.

Ранее газета " Известия" сообщила, что Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы России: больше всего спиртных напитков пьют в Магаданской области — более 14 литров чистого спирта на человека в 2016 году. При этом в четверг правительство Колымы заявило, что пить в области стали меньше: если в 2012 году на одного человека в абсолютном выражении приходилось 14,9 литра, то в 2016 году – 9,7 литра. Кроме того, в правительстве заявили, что значительная часть алкоголя, регистрируемого в регионе, в итоге отправляется на Чукотку и в Якутию.

"Считаю рейтинг необъективным. Я и раньше говорил, что надо приехать на Колыму и понять, что здесь нет сплошного пьянства. Теория малых цифр искажает статистику. Кроме того, Магадан является логистическим центром, через который официальный алкоголь перетекает в другие регионы, а статистика отображается у нас", — цитирует пресс-служба правительства Колымы слова губернатора.

Он также отметил, что в Магаданской области нет рынка нелегального алкоголя, вся продукция продается в магазинах и с акцизными марками.

Рынок алкогольной продукции Магаданской области представлен производителями пива и пивных напитков, пятью организациями оптовой торговли алкогольной продукцией и предприятиями розничной торговли и общественного питания.