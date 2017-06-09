Трутнев рассказал, почему не берет "дальневосточный гектар"

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев признался, что от подачи заявки на "дальневосточный гектар" его удерживает понимание того, что СМИ заподозрят его в получении лучшего земельного участка.

"Я сам на себя примеряю, я понимаю, насколько было бы здорово здесь получить гектар земли. Меня единственное сдерживает – я знаю, что меня распнут СМИ, они обязательно скажут, что вот он получил где-то, где лучше всего, и еще чего-нибудь такое", — сказал Трутнев в эфире "Эха Москвы", его слова приводятся на сайте радиостанции.

"Поэтому я в это не лезу. Но вообще это просто, на мой взгляд, это совсем здорово — получить участок земли на берегу реки, в любимом где-то месте", — добавил вице-премьер.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для всех граждан России. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. За период действия программы поступило около 93 тысяч заявлений, почти 20 тысяч земельных участков уже передано в пользование.