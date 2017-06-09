Тысячу московских автобусов украсят российскими флагами в честь Дня России

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Автобусы, украшенные в честь Дня России российскими флагами, будут курсировать по столице с 10 по 12 июня, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Коммерческие автобусы на 150 маршрутах празднично оформят ко Дню России. Флагами украсят почти тысячу автобусов большой и средней вместимости, а их водители наденут белые рубашки. "Нарядный" транспорт будет курсировать по городу с 10 по 12 июня", — говорится в сообщении в пятницу.

Как напомнил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Сергей Дьяков, в результате реформы наземного транспорта коммерческие перевозчики участвуют во всех городских праздниках.

"Сейчас перевозчики украшают автобусы ко Дню России, до этого они не обошли вниманием Новый год, 9 мая и День защиты детей", — цитирует портал руководителя учреждения.

Государственный праздник Российской Федерации — День России — отмечается ежегодно с 1994 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР (12 июня 1990 года). День принятия Декларации стал началом становления российской государственности, основанной на принципах конституционного федерализма, равноправия и партнерства.