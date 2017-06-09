RT завоевал два золота и бронзу премии PromaxBDA

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Телеканал RT получил две золотых и одну бронзовую награду премии PromaxBDA Promotion, Marketing and Design Awards 2017.

В конкурсе, который является одной из самых престижных международных премий в области промо, маркетинга и дизайна, участвовали в том числе и такие СМИ, как CNN, BBC, Fox, HBO, NBC, Discovery.

Первое золото телеканал получил в номинации "Лучшее эфирное промо новостной программы" за промо шоу RT UK Going Underground, опередив в этой категории телеканал ABC (Австралия).

В номинации "Специальный новостной репортаж" золотой награды удостоился ролик мультимедийного спецпроекта RT "Чернобыль 30", посвященного 30-летию со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. RT обошел телеканалы ZDF (Германия) и ABC (Австралия).

Бронзовую награду в номинации "Лучшая социальная реклама" жюри PromaxBDA вручило телеканалу за ролик "Мы вами гордимся!", снятый во время II Международной гонки на спортивных колясках с участием членов паралимпийской сборной России.

Ранее RT неоднократно становился победителем PromaxBDA. В 2016 году RT получил четыре награды. Золото выиграла серия роликов к 10-летию телеканала RT. Серебро телеканалу вручили за серию промо-роликов к 70-летию Генассамблеи ООН, а также промо-ролик RT к 70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ролик "RT 2035", посвященный Бараку Обаме и Джону Керри на пенсии, завоевал бронзу.