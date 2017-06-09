В Ивановской области снизился показатель младенческой смертности

ИВАНОВО, 9 июн — РИА Новости. Показатель младенческой смертности в Ивановской области опустился за первые четыре месяца 2017 года до 3,3 промилле — на 5,1 промилле меньше, чем в аналогичный период 2016 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

"Такое существенное снижение смертности младенцев было достигнуто за счет дополнительных мер по развитию неонатологической службы. Последние пять лет показатель младенческой смертности в Ивановской области имеет тенденцию к снижению. Максимальные годовые показатели регистрировались в 2013 году — 7,1 промилле, а минимальные в 2015 году — 5,5 промилле", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что снижению младенческой смертности значительно способствуют работа отделения патологии новорожденных и недоношенных, которое открылось в прошлом году в Ивановской ОДКБ, а также повышение профессиональной квалификации врачей ультразвуковой диагностики на базе Ивановского НИИ материнства и детства.

Как сообщила заместитель председателя правительства Ивановской области, директор департамента здравоохранения Светлана Романчук, на ремонт и приобретение медицинского оборудования для нового отделения патологии новорожденных и недоношенных в 2016 году было направлено 11 миллионов рублей. В отделение госпитализируются как доношенные, так и недоношенные дети в возрасте от 1 до 28 дней жизни, требующие интенсивной терапии, диагностики и лечения патологии неонатального периода. "В отделении внедрены методы неонатальной хирургии, что позволило впервые в нашем регионе проводить оперативное лечение новорожденным без их транспортировки в федеральные учреждения и, тем самым, существенно снизить младенческую смертность", — приводит пресс-служба слова Романчук.

Другие новости региона читайте здесь