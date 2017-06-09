В Роструде отметили рост числа трудоустроенных службами занятости инвалидов

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Количество инвалидов, трудоустроенных службами занятости, возросло примерно на 25% в первом квартале 2017 года, заявил глава Роструда Всеволод Вуколов в ходе подписания соглашения о содействии трудоустройству инвалидов между службой и Российским государственным социальным университетом.

"За первый квартал (2017 года) количество трудоустроенных инвалидов службами занятости возросло примерно на 25%", — отметил Вуколов.

Он напомнил, что сейчас задача служб занятости в каждом регионе – пересмотреть подход к подбору персонала. Сотрудники службы занятости должны полностью вести инвалида в процессе трудоустройства.