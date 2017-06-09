США передали вдове Чуркина заключение о причинах смерти дипломата

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Американская сторона передала семье Виталия Чуркина результаты медицинской экспертизы, которая проводилась после смерти российского постпреда при ООН. Об этом журналистам заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Виталий Чуркин скоропостижно скончался в своем рабочем кабинете 20 февраля, за день до своего 65-летнего юбилея. Должность постоянного представителя России при ООН дипломат занимал с 8 апреля 2006 года.
Похороны Чуркина прошли 24 февраля на Троекуровском кладбище Москвы. Гражданская панихида состоялась в Большом траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента.
Что известно о причинах смерти Чуркина
Официально причины смерти российского дипломата не назывались. При этом в марте анонимный источник агентства Ассошиэйтед Пресс в мэрии Нью-Йорка рассказал, что Чуркин умер от сердечного приступа.
"Нет подозрений на криминальную составляющую", — сообщил американский чиновник.
О естественных причинах смерти дипломата говорила в мае и представитель МИД Мария Захарова.
"Она наступила… я не медик и не владею этой терминологией… но по естественным причинам, которые не связаны ни с чем, в связи с чем надо было бы проводить расследование", — заявила она в эфире радиостанции "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о ходе расследования смерти Чуркина.
Тогда же представитель МИД опровергла многочисленные слухи, которые появились после смерти постпреда.
"Я слышала дичайшие комментарии, якобы тело было чуть ли не привезено откуда-то, что смерть наступила не тогда и не там, что это было убийство и так далее. Хочу напомнить еще раз: Виталий Чуркин пришел на работу, вошел в здание — утром, так, как это делал всегда. Вы понимаете, что инсценировать подобное просто невозможно, учитывая, что напротив российского постпредства расположен полицейский участок Нью-Йорка и огромное количество камер. Он вошел к себе в кабинет и, к сожалению, произошло то, что произошло", — подчеркнула Мария Захарова.
В постоянном представительстве России при ООН это решение поддержали.
"Расцениваем заявление юридического департамента города Нью-Йорка как полностью соответствующее принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического иммунитета", — заявили в дипмиссии.
Кто заменит Чуркина в ООН
После смерти Чуркина исполняющим обязанности постоянного представителя России при ООН был назначен его первый заместитель Петр Ильичев. В заседаниях Совета безопасности также принимает участие заместитель постпреда Владимир Сафронков.
В конце мая замглавы МИД Геннадий Гатилов заявил, что Небензя может отправиться в Нью-Йорк уже этим летом.
"Я считаю, что да, возможно", — сказал Гатилов, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Будем надеяться, что этот процесс завершится в скором времени", — добавил замминистра.
Согласно российской Конституции, вопросы назначения и отзыва дипломатических представителей страны в иностранных государствах и международных организациях решает президент после консультаций с соответствующими комитетами и комиссиями обеих палат парламента.