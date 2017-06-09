США передали вдове Чуркина заключение о причинах смерти дипломата

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Американская сторона передала семье Виталия Чуркина результаты медицинской экспертизы, которая проводилась после смерти российского постпреда при ООН. Об этом журналистам заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Его вдова имеет весь пакет от американской стороны с заключением о причинах смерти. Имеет не российская сторона, а его семья", — отметила Захарова.

Виталий Чуркин скоропостижно скончался в своем рабочем кабинете 20 февраля, за день до своего 65-летнего юбилея. Должность постоянного представителя России при ООН дипломат занимал с 8 апреля 2006 года.

Похороны Чуркина прошли 24 февраля на Троекуровском кладбище Москвы. Гражданская панихида состоялась в Большом траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента.

Что известно о причинах смерти Чуркина

Официально причины смерти российского дипломата не назывались. При этом в марте анонимный источник агентства Ассошиэйтед Пресс в мэрии Нью-Йорка рассказал, что Чуркин умер от сердечного приступа.

"Нет подозрений на криминальную составляющую", — сообщил американский чиновник.

О естественных причинах смерти дипломата говорила в мае и представитель МИД Мария Захарова.

"Она наступила… я не медик и не владею этой терминологией… но по естественным причинам, которые не связаны ни с чем, в связи с чем надо было бы проводить расследование", — заявила она в эфире радиостанции "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о ходе расследования смерти Чуркина.

"Семья обладает всей полнотой информации. Это было сделано формально, через наше посольство, но все данные получила исключительно только семья. Учитывая, что семья проживала на территории дипломатического представительства, соответственно, все данные были переданы на адрес диппредставительства, где их получила вдова Виталия Ивановича Чуркина", — добавила Захарова.

Тогда же представитель МИД опровергла многочисленные слухи, которые появились после смерти постпреда.

"Я слышала дичайшие комментарии, якобы тело было чуть ли не привезено откуда-то, что смерть наступила не тогда и не там, что это было убийство и так далее. Хочу напомнить еще раз: Виталий Чуркин пришел на работу, вошел в здание — утром, так, как это делал всегда. Вы понимаете, что инсценировать подобное просто невозможно, учитывая, что напротив российского постпредства расположен полицейский участок Нью-Йорка и огромное количество камер. Он вошел к себе в кабинет и, к сожалению, произошло то, что произошло", — подчеркнула Мария Захарова.

Сразу после смерти постпреда офис судмедэксперта Нью-Йорка официально заявил, что не будет обнародовать причины случившегося "в целях соблюдения международного права и протокола". Соответствующее распоряжение дал юридический департамент Нью-Йорка, который подчеркнул, что дипломатический иммунитет Чуркина "продолжается и после его смерти".

В постоянном представительстве России при ООН это решение поддержали.

"Расцениваем заявление юридического департамента города Нью-Йорка как полностью соответствующее принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического иммунитета", — заявили в дипмиссии.

Кто заменит Чуркина в ООН

После смерти Чуркина исполняющим обязанности постоянного представителя России при ООН был назначен его первый заместитель Петр Ильичев. В заседаниях Совета безопасности также принимает участие заместитель постпреда Владимир Сафронков.

Ожидается, что новым постпредом России в ООН станет заместитель министра иностранных дел Василий Небензя. Источники РИА Новости ранее сообщили, что кандидатуру дипломата утвердили профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации.

В конце мая замглавы МИД Геннадий Гатилов заявил, что Небензя может отправиться в Нью-Йорк уже этим летом.

"Я считаю, что да, возможно", — сказал Гатилов, отвечая на вопрос РИА Новости.

"Будем надеяться, что этот процесс завершится в скором времени", — добавил замминистра.

Василий Небензя занимает пост замглавы МИД с 2013 года, ранее он возглавлял в министерстве Департамент по гуманитарному сотрудничеству и правам человека, был заместителем постпреда при ВТО в Женеве, старшим советником постоянного представительства при ООН.

Согласно российской Конституции, вопросы назначения и отзыва дипломатических представителей страны в иностранных государствах и международных организациях решает президент после консультаций с соответствующими комитетами и комиссиями обеих палат парламента.