Посол России объяснил перевод рейсов из Минска в международные терминалы

МИНСК, 9 июн – РИА Новости, Нина Гурина. Посол России в Белоруссии Александр Суриков заявил в пятницу, что решение о переводе рейсов из Белоруссии в международные терминалы российских аэропортов обусловлено широким участием РФ в борьбе с международным терроризмом, а не недоверием к белорусским погранслужбам.

Ранее РФ заявила, что попасть на территорию России иностранцы могут только через международный пункт пропуска, которых сейчас на белорусско-российской границе нет. В мае авиарейсы, прибывающие в Россию из Белоруссии и убывающие в обратном направлении, переведены в международные терминалы российских аэропортов.

"С учетом расширения борьбы с терроризмом… Этим все диктуется. Это не недоверие (к белорусским погранслужбам – ред.), а дополнительно возникающие опасения, которые мы должны купировать. Лучше подуть на воду, чем иметь большую неприятность. Главнейшая задача государства – обеспечить безопасность. Лучше перестраховаться, но так, чтобы не обидеть граждан Белоруссии и России", — заявил Суриков журналистам в Минске.

По его словам, открытость белорусско-российской границы "может быть частично использована в том числе и членами ИГ*. "Имею в виду безвизовый режим в минском аэропорту", — пояснил посол.

В феврале в Белоруссии начал действовать пятидневный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран, включая США и государства Евросоюза. Указ президента устанавливает безвизовый въезд через национальный аэропорт Минска. Решение затрагивает интересы России, поскольку в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Белоруссию, могут нелегально проникнуть на российскую территорию. На официальном портале правовой информации России были опубликованы три приказа ФСБ, из которых следует, что на границе с Белоруссией создаются пограничные зоны — в Псковской, Смоленской и Брянской областях.

*Террористическая организация, запрещена в России