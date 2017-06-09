Требования валютных ипотечников могут войти в программу помощи заемщикам

МОСКВА, 9 июн — РИА Недвижимость. Требования валютных ипотечников могут войти в новую программу помощи заемщикам, сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

"Мы будем формировать новую программу по поддержке ипотечных заемщиков, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Но делать акцент по отдельно взятым категориям по валюте, в которой они брали кредит, мы не имеем политического права. Но над критериями поддержки мы будем работать и максимально просьбы инициативной группы валютных заемщиков мы постараемся в программу заложить",- сказал Мень. Однако он добавил, что все будет зависеть от финансовой возможности новой программы.

Глава АИЖК Александр Плутник в ходе встречи с встречи с валютными ипотечниками добавил, что сейчас в России насчитывается порядка 4 тысяч валютных заемщиков, которые испытывают проблемы с погашением кредитов. В то же время он отметил, что банки очень активно реструктуризируют валютные кредиты. В частности, в 2014 году было порядка 30 тысяч ипотечных валютных заемщиков, сейчас их осталось 12 тысяч, из них более 800 заемщиков обратились за помощью в АИЖК в связи со сложной жизненной ситуацией и большинство из них получили помощь от агентства.