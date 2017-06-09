Тарифы на тепло для ряда потребителей Забайкалья с 1 июля не изменятся

Батарея в подъезде одного из жилых домов. Архивное фото

Батарея в подъезде одного из жилых домов. Архивное фото

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Принято решение о нулевом росте тарифов с 1 июля 2017 года на услуги теплоснабжения для бюджетных и прочих потребителей на территории восьми поселений Забайкальского края, сообщается на официальном краевом портале.

Тарифы останутся прежними для поселений "Ясногорское", "Балейское", "Забайкальское", "Шилкинское", "Яснинское", "Мирсановское", "Даурское" и "Атамановское".

"Таким образом, тарифы на тепловую энергию для данных категорий потребителей по сравнению с первым полугодием 2017 года не вырастут", — отмечается в сообщении.

Указанное решение является одним из мероприятий комплексного плана ликвидации перекрестного субсидирования на территории Забайкальского края.

Ежегодное повышение цен (тарифов) ресурсоснабжающих организаций происходит с 1 июля. Тарифы увеличиваются в соответствии с основными параметрами социально-экономического развития РФ на соответствующий год. В частности, на рост тарифов в коммунальной сфере влияют такие федеральные показатели, как рост оптовых цен на газ, нерегулируемых цен на оптовом рынке электроэнергии, тарифов электросетевых компаний.