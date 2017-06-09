В Лужниках пройдет юбилейный Красочный забег

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Самый массовый Красочный забег России отметит пятилетний юбилей в Лужниках в воскресенье.

Забег пройдет вокруг Олимпийского комплекса "Лужники" по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. Участники пробегут пять километров через четыре зоны, где их будут осыпать яркими красками.

"Красочный забег — это четыре цветные зоны на дистанции, салют из красок на финише и яркие фотографии в соцсетях после забега. Костюмы — желательны, серьезное отношение к результату — нет", — отмечается на портале newrunners.

Для тех, кто отнесется к забегу со всей серьезностью и покажет хорошее время, предусмотрены награды — для этого нужно занять с 1-го по 3-е место в абсолютном первенстве среди мужчин и женщин.

Зарегистрироваться на забег и получить стартовый пакет можно 9 и 10 июня. В пятницу — с 15 до 21 часов, в субботу — с 11 до 19.