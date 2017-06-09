Двух спасенных тюленят выпустили в Финский залив после реабилитации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Двух балтийских серых тюленей в пятницу выпустили в Финский залив после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, работающем на территории очистных сооружений петербургского водоканала в Репино, сообщает ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

"Сегодня, 9 июня, специалисты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих вернули в естественную среду обитания двух балтийских серых тюленей – Бору и Красногора. Оба животных успешно прошли реабилитацию, набрали вес и готовы к самостоятельной жизни", — говорится в сообщении.

Самочка Бора попала в центр 4 апреля, животное нашла жительница Соснового Бора. Возраст тюлененка составлял всего один месяц. Видимых ран и повреждений у нее не было, однако животное было сильно истощено. Второго тюлененка Красногора привезли в центр 15 апреля. Самец серого тюленя запутался в рыболовных сетях около Шепелевского маяка в районе Соснового Бора. Чтобы достать его из ловушки, потребовалась помощь сотрудников МЧС. Вес малыша был в два раза меньше нормы, возраст – около 6 недель.

"Сейчас оба тюленя дружны между собой, хотя первое время Бора была настроена агрессивно и показывала свой непростой характер перед Красногором. Вес каждого животного – около 45 килограммов. Аппетит у них отменный, в день каждый съедает по 3-4 килограмма рыбы. К людям они относятся с опаской и остаются дикими, поэтому шансы начать самостоятельную жизнь у них очень хорошие", – рассказала специалист Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская, слова которой приводятся в сообщении.

© Международный фонд защиты животных (IFAW) Белоснежная беззащитность

Ранее в естественную среду обитания вернулись еще два пациента Центра изучения и сохранения морских млекопитающих. Первым выпускником в этом сезоне стал балтийский серый тюлень Валдай, найденный в Ломоносовском районе 29 марта. Он быстро пошел на поправку и 16 мая вернулся в Финский залив. Ладожский нерпенок Крошик, который находился в центре в течение года, был выпущен в родной водоем 22 мая.

Центр изучения и сохранения морских млекопитающих был открыт на территории очистных сооружений водоканала в поселке Репино (Курортный район Санкт-Петербурга) в 2013 году. За это время было спасено более 60 животных.