Двух спасенных тюленят выпустили в Финский залив после реабилитации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Двух балтийских серых тюленей в пятницу выпустили в Финский залив после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, работающем на территории очистных сооружений петербургского водоканала в Репино, сообщает ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
Самочка Бора попала в центр 4 апреля, животное нашла жительница Соснового Бора. Возраст тюлененка составлял всего один месяц. Видимых ран и повреждений у нее не было, однако животное было сильно истощено. Второго тюлененка Красногора привезли в центр 15 апреля. Самец серого тюленя запутался в рыболовных сетях около Шепелевского маяка в районе Соснового Бора. Чтобы достать его из ловушки, потребовалась помощь сотрудников МЧС. Вес малыша был в два раза меньше нормы, возраст – около 6 недель.
"Сейчас оба тюленя дружны между собой, хотя первое время Бора была настроена агрессивно и показывала свой непростой характер перед Красногором. Вес каждого животного – около 45 килограммов. Аппетит у них отменный, в день каждый съедает по 3-4 килограмма рыбы. К людям они относятся с опаской и остаются дикими, поэтому шансы начать самостоятельную жизнь у них очень хорошие", – рассказала специалист Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская, слова которой приводятся в сообщении.
Центр изучения и сохранения морских млекопитающих был открыт на территории очистных сооружений водоканала в поселке Репино (Курортный район Санкт-Петербурга) в 2013 году. За это время было спасено более 60 животных.