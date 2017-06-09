Тюменские власти отремонтируют детский сад и больницу в Заводоуковске

ТЮМЕНЬ, 9 июн — РИА Новости. Капитальный ремонт будет проведен в детском саду и областной больнице в Заводоуковске — решение об этом принял губернатор Тюменской области Владимир Якушев после посещения объектов социальной сферы города, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы главы региона.

"Учреждения социальной сферы необходимо приводить в нормативное состояние. Вопрос с проведением ремонта необходимо решать не откладывая", — заявил глава региона.

По словам собеседника агентства, капитальный ремонт детского сада в Заводоуковске позволит решить проблему обеспечения местами детей младшего дошкольного возраста: откроются четыре новых ясельных группы, которые смогут принять около ста детей.

Глава городского округа Александр Анохин пояснил, что число малышей в городе растёт и детские сады уже не могут вместить всех детей младшего дошкольного возраста. Проблема решится в случае проведения капитального ремонта второго корпуса детского сада "Золушка". Сегодня он задействован только наполовину: в образовательном процессе занято 400 квадратных метров. Остальная часть требует капитального ремонта.

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