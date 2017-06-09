Около 200 тысяч человек посетили книжный фестиваль "Красная площадь"

Посетители на книжном фестивале Красная площадь в Москве. 6 июня 2017

Посетители на книжном фестивале Красная площадь в Москве. 6 июня 2017

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Книжный фестиваль "Красная площадь", который проходил у стен Кремля с 3 по 6 июня, посетили около 200 тысяч человек, сообщает в пятницу пресс-служба Роспечати.

Впервые фестиваль "Книги России" прошел в июне 2015 года и стал центральным мероприятием Года литературы. Проект оказался настолько успешным, что организаторы решили сделать его ежегодным. В прошлом году фестиваль получил новое название — "Красная площадь".

"На четыре дня вся Красная площадь стала для одних огромным литературным салоном, для других — необычным культурным центром, для третьих — театром под открытым небом и концертной площадкой. Переменчивая погода испытывала на прочность и участников фестиваля, и его гостей, но ей так и не удалось испортить праздник книголюбам. Ни одно мероприятие не было отменено, а фестиваль посетили около 200 тысяч человек", — говорится в сообщении пресс-службы.

В этот раз на 12 площадках состоялось более 500 событий. На фестиваль собрались порядка 400 издательств со всей России. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным партнером фестиваля.