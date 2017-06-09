Около 200 тысяч человек посетили книжный фестиваль "Красная площадь"
13:0009.06.2017
(обновлено: 13:01 09.06.2017)
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Книжный фестиваль "Красная площадь", который проходил у стен Кремля с 3 по 6 июня, посетили около 200 тысяч человек, сообщает в пятницу пресс-служба Роспечати.
Впервые фестиваль "Книги России" прошел в июне 2015 года и стал центральным мероприятием Года литературы. Проект оказался настолько успешным, что организаторы решили сделать его ежегодным. В прошлом году фестиваль получил новое название — "Красная площадь".
"На четыре дня вся Красная площадь стала для одних огромным литературным салоном, для других — необычным культурным центром, для третьих — театром под открытым небом и концертной площадкой. Переменчивая погода испытывала на прочность и участников фестиваля, и его гостей, но ей так и не удалось испортить праздник книголюбам. Ни одно мероприятие не было отменено, а фестиваль посетили около 200 тысяч человек", — говорится в сообщении пресс-службы.
В этот раз на 12 площадках состоялось более 500 событий. На фестиваль собрались порядка 400 издательств со всей России. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным партнером фестиваля.
Книжный фестиваль "Красная площадь" проходит в самом центре российской столицы с 3 по 6 июня.
Открыл фестиваль 3 июня глава Роспечати Михаил Сеславинский.
В этом году фестиваль приурочен ко дню рождения Пушкина и Дню русского языка.
Более 400 издательств со всей России на фестивале представляют художественную, детскую, образовательную и научно-популярную литературу.
За четыре дня на разных площадках фестиваля пройду порядка пятисот мероприятий.
Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет выступил на церемонии открытия книжного фестиваля "Красная площадь".
Писательница Татьяна Устинова провела встречу с читателями на фестивале "Красная площадь".
Гости фестиваля могут принять участие в бесплатной экскурсии по тургеневским местам, научиться писать гусиным пером и почитать книжные новинки на свежем воздухе.
Во время фестиваля работают визажисты, готовые создать новый образ всем желающим.
На фестивале прошел мастер-класс, посвященный искусству рисунка песком на стекле.
Писатель Сергей Лукьяненко на Красной площади подписывал для читателей свои книги.
Во время фестиваля проходят кинопоказы, концерты и презентации книжных новинок.
Один из участников книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве.
Помимо тематических зон на Красной площади в фестивале задействованы также площадки на территории ГУМа.
Посетители на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве.
Впервые фестиваль "Книги России" прошел в июне 2015 года и стал ежегодным. В прошлом году фестиваль получил новое название — "Красная площадь".