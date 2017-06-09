"Единая Россия" запустит партийный проект "Театры - детям"

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. "Единая Россия" в ближайшее время запустит новый партийный проект "Театры — детям", сообщили в пресс-службе партии в пятницу.

"В ближайшее время "Единая Россия" запускает новый партийный проект "Театры — детям", в рамках которого театры юного зрителя, кукольные театры смогут обновить театральное оборудование, поставить новые детские спектакли", — цитирует пресс-служба партии замсекретаря генсовета ЕР Ольгу Баталину.

Она добавила, что рассматриваемый сейчас в Госдуме проект закона об уточнении параметров федерального бюджета на 2017 год, "позволят оказать дополнительную поддержку отрасли культуры". Баталина отметила, что 400 миллионов рублей пойдут на приобретение музыкальных инструментов и оборудования для детских школ искусств, а на поддержку детских театров уточненными параметрами бюджета будет выделено 300 миллионов рублей.

"Эти поправки вносятся по итогам форума "Единой России" "Культура — национальный приоритет", который прошел в Омске в апреле текущего года", — сказала парламентарий.