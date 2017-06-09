Бизнес-сообщество внедряет новые форматы обучения в вузах Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 9 июн — РИА Новости. Тюменские вузы в рамках проектов социального партнерства внедряют новые форматы и технологии обучения, разработанные на основе корпоративного опыта крупных компаний, сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Совместные проекты компаний и вузов стали импульсом инфраструктурного и содержательного обновления высшей школы. В сфере подготовки рабочих кадров заинтересованность и активная позиция наших бизнес-партнеров позволила включиться в масштабный проект по формированию центров компетенции по стандартам WorldSkills. Тюменская область является площадкой для шести таких центров, включая межрегиональный центр в сфере дизайна и сервиса", — сказал глава региона, выступая на проходящем в подмосковном Красногорске втором Форуме социальных инноваций регионов.

Якушев добавил, что в целях эффективного сотрудничества, топ-менеджеры ключевых бизнес-партнеров вошли в управляющие органы ведущих вузов и техникумов Тюменской области.

На красногорском форуме представители власти и предприниматели обсуждают такие темы, как роль социальных инноваций в повышении качества социальных услуг и развитии человеческого капитала, роль бизнеса в устойчивом социальном развитии регионов, менеджмент в социальной сфере и другие.

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