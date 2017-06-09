"Артек" расширят, чтобы принимать одновременно до 10 тысяч детей

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Руководство международного детского центра "Артек" подготовило проект планировки территории, который позволит повысить заполняемость лагерей центра до 10 тысяч детей одновременно, сообщил директор Международного детского центра "Артек" Алексей Каспржак.

"Мы подготовили проект планировки территории, который предполагает возможности расширения до 10 тысяч человек одновременного нахождения. В настоящий момент этот документ проходит различного рода согласования и скоро будет принят", — сказал на пресс-конференции в преддверии 92-летия "Артека" Каспржак.

Он уточнил, что в год "Артек" сможет принимать почти 120 тысяч детей, что является почти 1 % от всех школьников страны. Однако он отметил, что пока "эта задача финансово не обеспечена".

"На сегодняшний момент наша пиковая загрузка 3,5 тысячи детей. В следующем году мы реализуем задачу в 4600 (детей), которая определена распоряжением правительства России. Мы ее выполним не к 2020 году, как предписано программой, а к 2018, судя по темпам строительства", — сказал Каспржак.

Он пояснил, что при изначальном расчете сроков строительства, ориентировались на советские нормы строительства, но затем поняли, что это ошибочно, потому что изменились строительные технологии.

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