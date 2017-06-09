Ростовская клиника протестирует офтальмологическую аппаратуру "Швабе"

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Холдинг "Швабе" поставит на апробацию в офтальмологическое отделение Ростовской областной клинической больницы рабочее место офтальмолога и офтальмологический оптический когерентный томограф, сообщает пресс-служба холдинга.

Решение об этом было принято по итогам встречи представителей холдинга с главным офтальмологом Ростовской области Сергеем Акуловым, которая состоялась в рамках проходившей недавно в Краснодаре 16-й Международной выставке "Медима Краснодар".

Кроме того, по данным пресс-службы, представители министерства здравоохранения Краснодарского края проявили интерес к медицинской аппаратуре "Швабе".

"На выставке мы провели более 25 переговоров с деловыми партнерами из регионов Южного и Центрального федеральных округов. В ходе встреч обсуждались как текущие контракты, так и новые направления для сотрудничества", — сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

По его словам, сотрудники Минздрава в ходе встречи отмечали высокую потребность учреждений региона в аппаратуре холдинга.

На выставке в Краснодаре "Швабе" представил более десяти изделий предприятий холдинга: Загорского оптико-механический завода, Красногорского завода им. С.А. Зверева и Уральского оптико-механического завода.

Выставка "Медима Краснодар" проходит с 2002 года при поддержке администрации Краснодарского края, министерства здравоохранения Краснодарского края, администрации муниципального образования город Краснодар, Национальной организации дезинфекционистов. Целевая аудитория мероприятия — врачи, медперсонал, а также представители санаторно-курортного комплекса и аптечных сетей Южного федерального округа.