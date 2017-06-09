Силуанов рассказал о ситуации с индексацией пенсий работающим пенсионерам

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Правительство РФ сможет вернуться к вопросу об индексации пенсий работающим пенсионерам только к 2020 году, заявил министр финансов Антон Силуанов, представляя в Госдуме проект поправок к бюджету на 2017 год.

"Думаю, что этот вопрос требует дополнительного обсуждения, думаю, мы могли бы к нему вернуться при подготовке бюджета до 2020 года", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос депутатов о возможности проиндексировать пенсии работающим пенсионерам.

Эти пенсии не индексируются с прошлого года.

"Это была мера антикризисного плана, чтобы с одной стороны добиться оптимизации расходов, с другой стороны — сконцентрироваться на поддержке пенсионеров, которые получают доход только от пенсии", — сказал министр.

"Бюджет на 2017-2019 годы достаточно сложный, адаптационный к новым условиям в экономике. С 2020 года появятся новые возможности увеличивать расходы", — сказал Силуанов.