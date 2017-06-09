МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Ко Дню России центры госуслуг подготовили мастер-классы и выставки, сообщает мос.ру. Например, в офисе "Мои документы" района Бибирево, 10 июня проведут занятие по изготовлению брошей из атласных лент в цветах триколора. А в поселении Московский с 13 июня и до конца месяца будет проходить выставка рисунков юных художников.

При этом все центры госуслуг в праздничные выходные будут работать по обычному графику — с 08:00 до 20:00. Стандартный режим работы не изменится и в День России, 12 июня.