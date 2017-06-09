В центре Москвы ограничат движение с 11 по 13 июня

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. В Москве ряд улиц будут ограничены для проезда автомобилей с 11 по 13 июня в связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню России, сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции города.

Так, движение ограничат с 18.00 11 июня до 05.00 13 июня на участке Тверской от улицы Моховой до Пушкинской площади.

В День России, 12 июня, временные ограничения будут действовать с 06.00 до 23.00 (мск) на Моховой (от улицы Воздвиженки до Тверской), Охотном Ряду (от Тверской до Петровки), Петровке (от площади Петровские Ворота до Театрального проезда), в Театральном проезде (от улицы Петровки до Лубянской площади).

Также закроют и выезды к этим улицам из прилегающих переулков: с 08.00 до 23.00 — на улице Ильинке; с 09.00 до 22.00 — на участке проспекта Академика Сахарова (от Садового кольца до Каланчевской улицы); с 15.00 до 23.00 — на улице Варварке; с 16.00 до 23.00 — на улице Москворецкой.

На Большом Москворецком мосту движение транспорта будет приостановлено с 16.00 до 23.00 12 июня.

Кроме того, во время подготовки и проведения концерта, посвященного Дню России, 11 июня с 11.00 до 23.00 и 12 июня с 08.00 до 23.00 парковку на Биржевой площади разрешат только транспорту, задействованному для технического и организационного обеспечения мероприятия.

Небольшие ограничения также вводятся 11 июня с 10.30 до 15.00 из-за спортивных мероприятий по триатлону. Движение транспорта будет ограничено в новой Москве по маршруту деревня Источник — деревня Починки — деревня Мешково — деревня Маврино — деревня Чернецкое — деревня Жохово — улица Центральная. Общественный транспорт будет разворачиваться в селе Кленово.