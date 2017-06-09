Митрохин рассказал о задержании на акции против реновации возле Госдумы

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Руководитель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин сообщил РИА Новости, что его задержали у здания Госдумы в Москве во время стихийной акции в связи с обсуждением депутатами законопроекта о реновации, а затем отпустили без каких-либо объяснений.

ГД в пятницу рассматривает во втором чтении законопроект о реновации, предусматривающий снос ветхих пятиэтажек в Москве. Проект уже прошел первое чтение в апреле этого года, ко второму чтению был внесен ряд поправок, в частности, направленных на соблюдение прав граждан, чьи дома войдут в программу, а также на интересы собственников нежилых помещений.

"Меня выпустили сейчас без объявления причин", — сказал Митрохин агентству.

Ранее собеседник агентства сообщил, что находится в автозаке у входа в Госдуму, а также рассказал, что с ним задержан руководитель общественной приемной московского "Яблока" Антон Антонов-Овсеенко.

По словам Митрохина, он был задержан в момент, когда поднимал агитационный плакат. "Поднял — и в этот момент меня схватило несколько человек, человек 5 омоновцев", — рассказал он.

Группа противников законопроекта о реновации жилого фонда Москвы собралась около главного входа в здание Госдумы в пятницу утром, сообщает корреспондент РИА Новости. Собравшиеся утверждали, что пришли на Охотный ряд добровольно, зная о рассмотрении проекта в этот день, и не привязаны ни к каким партиям или организациям. В руках у их были плакаты с лозунгами против реновации.

Одна из пришедшая к зданию Госдумы, рассказала агентству, что собравшиеся планируют составить письмо против проекта закона о реновации, которое хотели бы направить в администрацию президента РФ.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса. Голосование началось 14 мая и завершится 15 июня.

Мэр Москвы Сергей Собянин в начале июня сообщал, что уже 57% собственников и нанимателей квартир в домах, включенных в программу реновации, приняли участие в голосовании по судьбе своего дома, из них 90% поддерживают программу и надеются, что она будет реализована.