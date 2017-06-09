На Байкале пройдет молодежный форум, посвященный вопросам экологии

ИРКУТСК, 9 июн – РИА Новости. Иркутская область готовится в проведению форума "Байкал", который вошел в календарь основных событий в сфере государственной молодежной политики, главная тема мероприятия – экология и охрана водных ресурсов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Программа форума, который состоится с 19 по 25 июня на берегу Байкала в Ольхонском районе, предусматривает два основных направления: "Молодые ученые: наука о жизни и зеленые технологии" и "Экология, сохранение, рациональное использование водных ресурсов и их охрана".

На совещание, которое прошло в четверг в правительстве региона, губернатор Сергей Левченко уделил особое внимание значимости форума. "Мероприятие вошло в календарь основных событий в сфере государственной молодежной политики, реализуемых в субъектах РФ при поддержке полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе. Поэтому форум должен пройти на самом высоком уровне. Мы должны все организовать так, чтобы наши гости провели время с пользой, отдохнули и все время пребывания в Иркутской области находились в полной безопасности", — сказал Левченко.

На участие в форуме поступило 1128 заявок из 74 регионов РФ и 22 стран. По итогам отбора участниками определены 550 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет из 51 региона РФ и семи стран — Австралии, Иордании, Китая, Монголии, Казахстана, России, Словакии. Иркутскую область на форуме "Байкал" будут представлять участники из 27 муниципалитетов.

На мероприятие приглашены 67 экспертов федерального и регионального уровней. В числе почетных гостей — полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов, председатель общероссийской общественной организации "Российский Союз молодежи" Павел Красноруцкий, губернатор региона Сергей Левченко, председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка.

В программе форума — митинг "Свеча Памяти", конкурс патриотической песни, мастер-классы, показ русского традиционного костюма, выставка фотографий, спортивные состязания. Ключевым мероприятием станет Всероссийский конкурс молодежных проектов, на реализацию которых Федеральное агентство по делам молодежи планирует выделить 2 миллиона рублей. Они будут распределены между победителями.

Другие новости региона читайте здесь>>