Результаты ЕГЭ по географии и математике опубликуют 10 июня

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Результаты проведенных в 2017 году ЕГЭ по географии и базовой математике появятся уже 10 июня, сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"Впервые мы результаты по географии, информатике и базовой математике объявляем на четыре дня раньше. Сегодня все регионы получат результаты по этим предметам, и завтра на портале Единого государственного экзамена можно будет с результатами ознакомиться", — сказал Кравцов журналистам.

Он отметил, что в России выработана уникальная система проверки, которая позволяет очень быстро проверить все работы, где нет тестовой части.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.