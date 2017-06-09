В России снизилось число школьников, не преодолевших минимальный порог ЕГЭ

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Количество школьников, не преодолевших базовый порог ЕГЭ по географии, информатике и базовой математике, уменьшилось, сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"У нас результаты сопоставимы с прошлым годом. Это говорит о стабильности экзамена, это говорит о том, что модель экзамена устоялась… По географии у нас есть увеличение на один балл по сравнению с прошлым годом. В этом году у нас средний балл составляет 55 баллов… но самое главное, у нас уменьшилось количество по географии непреодолевших минимальную границу на 650 участников. По информатике у нас увеличение произошло на три балла: с 56 до 59 баллов, а количество непреодолевших уменьшилось на полторы тысячи", — сказал Кравцов журналистам.

Он отметил, что существенно (на 25%) сократилось количество школьников, не преодолевших минимальный порог ЕГЭ по базовой математике, то есть в этом году его преодолели на 5,5 тысяч детей больше.