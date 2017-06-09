Крымчан предупреждают о граде и шквалистом ветре до 25 м/с

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму объявлено штормовое предупреждение о сильных дождях, грозах, граде и шквалистом ветре до 20-25 метров в секунду, сообщает крымское управление МЧС РФ.

Предупреждение действует на 9-10 июня.

"Днем 9 июня, в течение суток 10 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Спасатели призывают крымчан и гостей полуострова соблюдать правила безопасности.

В том числе на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи. Кроме того, не следует находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт.

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