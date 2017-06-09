Путин поздравил "ТВ Центр" с 20-летием

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив телекомпании "ТВ Центр" с 20-летием, отметив высокий профессионализм ее сотрудников, сообщается на сайте Кремля.

По словам президента, начав работу в эфире 9 июня 1997 года, за прошедшее время компания укрепила свои позиции и вошла в число признанных лидеров отечественного телевещания.

Он отметил, что миллионы людей не только в России, но и за рубежом "с неизменным интересом смотрят ваши передачи: от информационно-аналитических до детских и развлекательных". Особым вниманием зрителей, по мнению президента, пользуются программы, рассказывающие об общественно-политической, экономической и культурной жизни столицы.

"Убежден, что такая популярность и востребованность "ТВ Центра" – результат слаженного, компетентного труда его сотрудников – профессионалов самого высокого уровня, досконально знающих и любящих свое дело", — говорится в телеграмме президента.